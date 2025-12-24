الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة الغربية

وشرعت جرافات الاحتلال اليوم الأربعاء، بهدم منزل الشهيد مالك سالم في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، بعد اقتحام البلدة وإغلاق مداخلها والطريق الواصل بين نابلس وجنين.
وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلين في حي الصلعة في بلدة جبل المكبر.
من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، طالت 26 فلسطينيا، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسا استفزازية في باحاته.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"
-
إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم
-
شهيد و 9 جرحى بنيران الاحتلال في جباليا وخان يونس
-
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70.937 شهيدا
-
بريطانيا تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى