الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويفجر منزلا في قلقيلية

الوكيل الإخباري- واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم العاشر على التوالي، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

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