الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويفجر منزلا في قلقيلية

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، في بيان، إن الاحتلال هدم عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين وفي أحياء قريبة منه، كما تسبب العدوان بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المخيم، ونقص كبير في المياه، حيث انقطعت المياه عن حوالي 35 بالمئة من أحياء المدينة والمخيم بسبب تضرر (بئر السعادة)، وهو البئر الرئيسي في المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
طيران الاحتلال يقصف مبنى في مخيم جنين
-
كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ
-
ترقب للإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين في دفعة التبادل الثالثة
-
الاحتلال يُصعّد عدوانه بالضفة ويرتكب مجزرة في بلدة طمون
-
رسائل جديدة من القسام في عملية تسليم الدفعة الثالثة
-
المقاومة ستقوم بتسليم الأسرى من أمام منزل السنوار
-
تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة اليوم الخميس
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر نظيره الأمريكي على رفع الحظر عن شحنات الأسلحة