 
الخميس 2025-01-30 03:45 م
 

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويفجر منزلا في قلقيلية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الخميس، 30-01-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-    واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم العاشر على التوالي، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

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وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، في بيان، إن الاحتلال هدم عددا كبيرا من منازل المواطنين في مخيم جنين وفي أحياء قريبة منه، كما تسبب العدوان بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المخيم، ونقص كبير في المياه، حيث انقطعت المياه عن حوالي 35 بالمئة من أحياء المدينة والمخيم بسبب تضرر (بئر السعادة)، وهو البئر الرئيسي في المدينة.

 
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