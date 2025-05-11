الاعلام العبري: إسرائيل ستدخل المساعدات إلى غزة

10:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730653 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه مقابل إطلاق سراح عيدان ألكسندر ستفتح إسرائيل الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. اضافة اعلان

