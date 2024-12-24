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الاعلام العبري: المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 24-12-2024 01:25 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة هآرتس عن من وصفتهم بـ"المصادر المطلعة" أنه من الصعب تقييم إمكانية الوفاء بالجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للتوصل لصفقة بشأن الأسرى المحتجزين بغزة.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت، وإن سد الفجوات رهن بقرارات القيادة السياسية، مؤكدا أن إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من كامل محور فيلادلفيا.
 
gnews

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