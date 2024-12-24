الاعلام العبري: المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت

وقالت المصادر إن المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت، وإن سد الفجوات رهن بقرارات القيادة السياسية، مؤكدا أن إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من كامل محور فيلادلفيا.
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