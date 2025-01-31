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الاعلام العبري: معبر رفح سيُفتح اليوم الجمعة

معبر رفح
معبر رفح
الجمعة، 31-01-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم الجمعة وليس الأحد كما كان مخططا.اضافة اعلان


ومنذ 24 مايو/أيار الماضي تدخل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (تسيطر عليه إسرائيل) بعدما احتل الجيش الإسرائيلي معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه ضمن عملية بدأها بالمدينة في السابع من ذات الشهر.

وينص اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل -الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 19 يناير/كانون الثاني الجاري- على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل يومي، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
 
gnews

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