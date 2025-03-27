الاعلام العبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار

وأضافت ان المقترح يشمل الإفراج عن الإسرائيلي الأميركي عيدان أليكساندر.
وبينت ان مقابل الإفراج عن أليكساندر، يدعو ترامب شخصيا وبشكل علني لتجديد المفاوضات.
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