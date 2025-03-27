الخميس 2025-03-27 10:27 م
 

الاعلام العبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار

غزة
غزة
 
الخميس، 27-03-2025 09:43 م

الوكيل الإخباري-  افادت القناة الـ12 الإسرائيلية "مقترح جديد يجري طرحه بشأن صفقة وقف إطلاق النار".

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وأضافت ان المقترح يشمل الإفراج عن الإسرائيلي الأميركي عيدان أليكساندر.


وبينت ان مقابل الإفراج عن أليكساندر، يدعو ترامب شخصيا وبشكل علني لتجديد المفاوضات.

 
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