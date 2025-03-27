الاعلام العبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- افادت القناة الـ12 الإسرائيلية "مقترح جديد يجري طرحه بشأن صفقة وقف إطلاق النار".

اضافة اعلان



وأضافت ان المقترح يشمل الإفراج عن الإسرائيلي الأميركي عيدان أليكساندر.