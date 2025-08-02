"الاونروا": استبدال المنظومة الأممية في غزة فاقم المجاعة

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن المجاعة في قطاع غزة حدثت نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

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