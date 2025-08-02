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"الاونروا": استبدال المنظومة الأممية في غزة فاقم المجاعة

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"
الأمم المتحدة
 
السبت، 02-08-2025 10:39 م

الوكيل الإخباري-    قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن المجاعة في قطاع غزة حدثت نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

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وأضاف، لازاريني في منشور على منصة (إكس)، إن الوضع في قطاع غزة تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر، مشيرا إلى أن "تهميش الأونروا وإضعافها، هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة".

 
 
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