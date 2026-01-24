الاونروا: 600 ألف طفل بغزة بلا تعليم منذ عامين

وكتب لازاريني في منشور على منصة (اكس) اليوم السبت، أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة تم حرمانهم من التعليم النظامي لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون صدمات عميقة وسط الركام، وأن إعادتهم إلى بيئة تعليمية آمنة هي أولوية قصوى لدى الاونروا لأن "الفشل في ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس ".
