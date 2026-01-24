السبت 2026-01-24 10:49 م

الاونروا: 600 ألف طفل بغزة بلا تعليم منذ عامين

"الأونروا": هدم إسرائيل مبانينا بالقدس تحدٍ صارخ ومتعمد للقانون الدولي
الاونروا
 
السبت، 24-01-2026 10:27 م

الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) فيليب لازاريني، إن تعليم لاجئي فلسطين تعرض لهجمات متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وكتب لازاريني في منشور على منصة (اكس) اليوم السبت، أن أكثر من 600 ألف طفل في غزة تم حرمانهم من التعليم النظامي لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون صدمات عميقة وسط الركام، وأن إعادتهم إلى بيئة تعليمية آمنة هي أولوية قصوى لدى الاونروا لأن "الفشل في ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من اليأس ".

 
 


