البرازيل تدعو إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة

وقال فييرا مفتتحا اجتماعا لوزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو: "من الضروري ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن جميع المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية".
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