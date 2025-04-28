البرازيل تدعو إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة

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الوكيل الإخباري- دعت البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس الإثنين، إلى "انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة"، وذلك على لسان وزير خارجيتها ماورو فييرا. اضافة اعلان





وقال فييرا مفتتحا اجتماعا لوزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو: "من الضروري ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن جميع المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية".