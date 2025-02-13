البرلمان العربي يشدد على رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للموقف العربي والمصري في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية.

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