 
الخميس 2025-02-13 01:26 م
 

البرلمان العربي يشدد على رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الخميس، 13-02-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للموقف العربي والمصري في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية.

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وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان، أهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ولا سيما في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه.

 
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