البرلمان العربي يشدد على رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان، أهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ولا سيما في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه.
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