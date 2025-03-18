البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة

الوكيل الإخباري- افاد البيت الأبيض ان "إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة".

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وكان قد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقا بالهجمات وأهداف العملية العسكرية المتجددة في غزة.