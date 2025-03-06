البيت الأبيض: ترامب التقى 8 أسرى أفرج عنهم من غزة

وأضاف ان الأسرى المفرج عنهم من غزة شكروا ترامب على جهوده الدؤوبة لإعادة الاسرى المتبقين إلى ديارهم.
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