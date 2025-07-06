الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق على نيريم هو السابع منذ مطلع يوليو/تموز الجاري.
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