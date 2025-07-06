الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

10:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737045 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الذي أطلق من جنوب غزة وسقط في مستوطنة نيريم بغلاف غزة أحدث أضرارا مادية. اضافة اعلان





بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق على نيريم هو السابع منذ مطلع يوليو/تموز الجاري.