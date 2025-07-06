الأحد 2025-07-06 10:58 م
 

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم
جيش الاحتلال
 
الأحد، 06-07-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-   أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الذي أطلق من جنوب غزة وسقط في مستوطنة نيريم بغلاف غزة أحدث أضرارا مادية.اضافة اعلان


بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق على نيريم هو السابع منذ مطلع يوليو/تموز الجاري.
 
 
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