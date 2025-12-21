الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 إن الجيش يتذكر بدقة سبب استغراق القوات ست ساعات للوصول إلى نير عوز، موضحا أنه قبل السابع من أكتوبر لم تكن لدى العديد من فرق الاستعداد أسلحة مخزنة في المنازل أو داخل البلدات، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى وقوع كارثة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة
-
شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين
-
استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
-
13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف