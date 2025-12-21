الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية

الوكيل الإخباري- يستعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز نحو عشرة آلاف من قوات الاحتياط ببنادق يتم الاحتفاظ بها في المنازل لتقليص زمن الاستجابة في حالات الطوارئ.

ويأتي هذا القرار في أعقاب التأخيرات الحرجة التي شهدها الهجوم المفاجئ لحركة "حماس" في السابع من أكتوبر، حين بقيت العديد من التجمعات المدنية القريبة من حدود قطاع غزة من دون حماية لساعات طويلة، وفي عدد من الحالات لم تكن فرق الطوارئ تمتلك أي أسلحة للتعامل مع الموقف.

وقال ضابط رفيع في الفرقة 96 إن الجيش يتذكر بدقة سبب استغراق القوات ست ساعات للوصول إلى نير عوز، موضحا أنه قبل السابع من أكتوبر لم تكن لدى العديد من فرق الاستعداد أسلحة مخزنة في المنازل أو داخل البلدات، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى وقوع كارثة.