الحرس الثوري الإيراني: على أعداء الأمة انتظار انتقامنا

الوكيل الإخباري - قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في رسالة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن على من وصفهم بـ"أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعميها" ترقب انتقام المقاومة.



وذلك في إشارة إلى الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، والقائد بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.