الحرس الثوري الإيراني: على أعداء الأمة انتظار انتقامنا

وذلك في إشارة إلى الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، والقائد بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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