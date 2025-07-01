الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت باجتماع المجلس الوزاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى أولا.
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