الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع يوم الخميس لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات في غزة. اضافة اعلان





ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت باجتماع المجلس الوزاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى أولا.