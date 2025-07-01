الثلاثاء 2025-07-01 05:25 ص
 

الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 01-07-2025 03:49 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع يوم الخميس لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات في غزة.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت باجتماع المجلس الوزاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتوصل لصفقة تبادل أسرى أولا.
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين يديعوت أحرونوت تنقل سجالا من داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي عن حرب غزة

غزة

فلسطين الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة

عطور ترامب

عربي ودولي ترامب يروج لعطور جديدة تحمل اسمه

تعبيرية

طب وصحة مفاجأة لمرضى السكري.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا

تعبيرية

عربي ودولي أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين

وزارة التربية والتعليم

وظائف التربية تدعو مرشحين لوظائف المعلمين للتقدم للاختبار التنافسي الإلكتروني -تفاصيل

تعبيرية

عربي ودولي قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر رسائل بريد إلكتروني لمساعدي ترامب



 
 





الأكثر مشاهدة