الحية: وصلنا مراحل متقدمة بنقاشات قيادة لجنة الإسناد في غزة

11:03 م

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، خليل الحية أنّ الحركة تسلمت من الوسطاء في مصر وقطر مقترحًا للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ووافقت عليه. اضافة اعلان





وقال الحية في تصريحات له مساء السبت، إنّ الاحتلال الإسرائيلي كان قد أخلى بعهده واتفاقاته عدة مرات، آملًا أن لا يعود ليعطل المقترح المقدم منذ يومين.



وبين أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة