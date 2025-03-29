الحية: وصلنا مراحل متقدمة بنقاشات قيادة لجنة الإسناد في غزة

وقال الحية في تصريحات له مساء السبت، إنّ الاحتلال الإسرائيلي كان قد أخلى بعهده واتفاقاته عدة مرات، آملًا أن لا يعود ليعطل المقترح المقدم منذ يومين.
وبين أنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة
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