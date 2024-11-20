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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية حجم الضحايا في غزة كارثي، ولذلك طالبت إسرائيل بفعل المزيد لتجنب استمرار ذلك.

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وأضافت "نريد رؤية المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة في حرب غزة".



وبينت "نواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة".



وتابعت "نواصل تحقيق تقدم للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان".