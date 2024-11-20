الخارجية الأميركية: حجم الضحايا في غزة كارثي

وأضافت "نريد رؤية المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة في حرب غزة".
وبينت "نواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة".
وتابعت "نواصل تحقيق تقدم للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان".
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