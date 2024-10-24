الدفاع المدني الفلسطيني: توقف عملنا كلياً في شمال غزة

وأكد الدفاع المدني أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ثلاثة من عناصره، حيث أصيبوا وانقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم.
وأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت خمسة من عناصره واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأعلن الدفاع المدني توقف عمله كليًا في محافظة الشمال، وأن الوضع أصبح كارثيًا هناك، والفلسطينيون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية.
كما أكد أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها
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