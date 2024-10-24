الدفاع المدني الفلسطيني: توقف عملنا كلياً في شمال غزة

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال أصابت ثلاثة من عناصره في مشروع بيت لاهيا وسط قطاع غزة، وأنه انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم. كما اعتقلت خمسة آخرين في منطقة الشيخ زايد.

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وأكد الدفاع المدني أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ثلاثة من عناصره، حيث أصيبوا وانقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم.



وأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت خمسة من عناصره واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وأعلن الدفاع المدني توقف عمله كليًا في محافظة الشمال، وأن الوضع أصبح كارثيًا هناك، والفلسطينيون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية.