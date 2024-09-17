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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج

غزة
غزة
الثلاثاء، 17-09-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   قال الدفاع المدني بغزة ان الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأضاف ان استشهد عددا من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة منازل شرق البريج وهناك عشرات عالقون تحت الأنقاض.


وأضاف ان التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصا في المنازل المستهدفة شرق البريج.

 
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