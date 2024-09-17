الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج

وأضاف ان استشهد عددا من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على عدة منازل شرق البريج وهناك عشرات عالقون تحت الأنقاض.
وأضاف ان التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصا في المنازل المستهدفة شرق البريج.
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