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الدفاع المدني بغزة: خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة كليا

الدفاع المدني بغزة: خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة كليا
الدفاع المدني الفلسطيني
 
الجمعة، 11-07-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة ان مركبات الإنقاذ في مدينة غزة خرجت من الخدمة بشكل كامل.

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واضاف "طواقمنا تحركت بسيارة مدنية لإنقاذ عالقين، ولا نستطيع تلبية نداءات استغاثة".

 
 
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