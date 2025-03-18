الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف العدوان على غزة

09:12 م

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الوكيل الإخباري- أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي، خصوصا الإدارة الأميركية، إلى التدخل لوقفه. اضافة اعلان





وفي الوقت ذاته، دانت الرئاسة ما وصفته بـ تصرفات "حركة حماس غير المسؤولة"، بحسب ما ورد بالبيان.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح.



وأكد أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال وإلزامه وقف عدوانه بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.