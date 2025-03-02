 
الأحد 2025-03-02 09:41 ص
 

الرئيس الفلسطيني يعيّن قائدين جديدين للأمن والدفاع المدني

عباس قام بـ4 تعيينات جديدة في أقل من شهر
عباس قام بـ4 تعيينات جديدة في أقل من شهر
الأحد، 02-03-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، قرارًا بتعيين قائدين جديدين لقوات الأمن الوطني والدفاع المدني، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (وفا).اضافة اعلان


ووفق الوكالة، قرر عباس تعيين اللواء العبد إبراهيم عبد السلام خليل قائدًا لقوات الأمن الوطني، خلفًا للواء نضال علي محمود أبو دخان، الذي أحيل إلى التقاعد بعد توليه المنصب منذ عام 2011.

ووفقًا لوفا، يُعد جهاز الأمن الوطني الفلسطيني "هيئة أمنية ذات طابع عسكري، ويضم تشكيلات ميدانية وكتائب، وتتمثل مهمته الأساسية في الدفاع عن الوطن، وحماية المجتمع، وحفظ الأمن والنظام العام".

وبحسب الوكالة، أصدر عباس قرارًا بترقية العميد أكرم محمود علي ثوابتة إلى رتبة لواء، وتعيينه قائدًا لجهاز الدفاع المدني.

في 18 فبراير/شباط الماضي، عيّن عباس رائد عرفات أبو الحمص رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير، وأحال عبد القادر حامد (قدورة فارس) إلى التقاعد.

وفي 20 من الشهر ذاته، أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا بتعيين أيمن محمود سلمان قنديل رئيسًا لهيئة الشؤون المدنية بدرجة وزير، خلفًا لحسين الشيخ.

الجزيرة
 
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