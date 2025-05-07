الأربعاء 2025-05-07 10:51 م
 

السعودية: نرفض رفضا قاطعا خطط إسرائيل لتوسيع هجومها والسيطرة الكاملة على غزة

علم السعودية
علم السعودية
 
الأربعاء، 07-05-2025 09:50 م
الوكيل الإخباري-   أعربت السعودية عن رفضها القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.اضافة اعلان


كما أعربت عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت وزار الخارجية السعودية التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ القرارات الدولية.

وأكدت السعودية على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
 
gnews

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