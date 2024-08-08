الشرطة الإسرائيلية تقرر منع خطيب المسجد الأقصى من دخوله 6 أشهر

الوكيل الإخباري-قال محامي الشيخ عكرمة صبري إن الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته لمدة 6 أشهر.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء الجمعة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل.



