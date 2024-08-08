 
الخميس 2024-08-08 01:52 م
 
 

الشرطة الإسرائيلية تقرر منع خطيب المسجد الأقصى من دخوله 6 أشهر

الشيخ عكرمة صبري
الشيخ عكرمة صبري




 

الخميس، 08-08-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري-قال محامي الشيخ عكرمة صبري إن الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته لمدة 6 أشهر.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء الجمعة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل.

gnews

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