الصحة العالمية: الجميع تقريبا في غزة يتضورون جوعا

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء أمس الخميس، إن الجميع تقريباً في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن هذا وضع "غير إنساني".

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وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح غيبريسوس، أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن الجميع تقريبا في غزة يتضورون جوعا.



ودعا إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل.