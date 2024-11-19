الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة مروع

الوكيل الإخباري- أفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ان الوضع الصحي في قطاع غزة مروع.

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وأضافت أن 94 من المرافق الصحية في القطاع دمرت أو تضررت بشكل كبير.



وبينت "لا نريد من الأسرة الدولية أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في غزة".