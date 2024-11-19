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الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة مروع

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
الثلاثاء، 19-11-2024 11:11 م

الوكيل الإخباري-   أفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ان الوضع الصحي في قطاع غزة مروع.

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وأضافت أن 94 من المرافق الصحية في القطاع دمرت أو تضررت بشكل كبير.


وبينت "لا نريد من الأسرة الدولية أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في غزة".


وأشارت إلى أن %70 من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال.

 
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