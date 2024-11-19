الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة مروع

وأضافت أن 94 من المرافق الصحية في القطاع دمرت أو تضررت بشكل كبير.
وبينت "لا نريد من الأسرة الدولية أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في غزة".
وأشارت إلى أن %70 من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال.
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