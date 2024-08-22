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الصحة الفلسطينية: 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال يوم

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
الخميس، 22-08-2024 03:00 م
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و163 مصابا خلال يوم.اضافة اعلان


وأضافت الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 40 ألفا و265 شهيدا و93 ألفا و144 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
gnews

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