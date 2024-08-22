الصحة الفلسطينية: 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال يوم

وأضافت الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 40 ألفا و265 شهيدا و93 ألفا و144 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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