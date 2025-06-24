الثلاثاء 2025-06-24 11:39 م
 

العثور على جثة جندي اسرائيلي مفقود في خان يونس

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم العثور على جثة جندي مفقود في خان يونس جنوبي قطاع غزة مما يرفع عدد قتلى الكمين الذي استهدف قوات إسرائيلية بالمنطقة إلى 4.اضافة اعلان


وأشارت بعض المواقع الإسرائيلية إلى عدد أكبر من القتلى. وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ما لا يقل عن 3 جنود وإصابة 15 آخرين.
 
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