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العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 08-01-2025 08:36 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت عائلة الزيادنة في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، أنها تلقت إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثتي يوسف الزيادنة ونجله حمزة الزيادنة في قطاع غزة ، وإعادتهما إلى الأراضي المحتلة.اضافة اعلان


وكان اسم يوسف الزيادنة "54 عاماً" ضمن كشوف الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم والتي تم نشرها يوم الاثنين الماضي.
 
gnews

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