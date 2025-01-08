العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت عائلة الزيادنة في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، أنها تلقت إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثتي يوسف الزيادنة ونجله حمزة الزيادنة في قطاع غزة ، وإعادتهما إلى الأراضي المحتلة. اضافة اعلان





وكان اسم يوسف الزيادنة "54 عاماً" ضمن كشوف الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم والتي تم نشرها يوم الاثنين الماضي.