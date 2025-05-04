العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل بشارع في تل أبيب

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه جرى إغلاق الشارع الواقع قرب ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مشبوه.
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