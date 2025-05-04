العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل بشارع في تل أبيب

06:16 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل في شارع 431 جنوب تل أبيب. اضافة اعلان





وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه جرى إغلاق الشارع الواقع قرب ريشون لتسيون جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مشبوه.