العدوان الإسرائيلي على جنين يدخل يومه الـ51

وقال مجلس بلدي قباطية في بيان، إن جرافات الاحتلال دمرت الشوارع في البلدة، وصولا إلى منطقة دوار القدس وشارع المقاهي، إضافة إلى تدمير خط المياه الرئيس المغذي للبلدة.
من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في مدينة قلقيلية يعود لعائلة الشهيد علي محمود خليل، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
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