 
الأربعاء 2025-03-12 05:05 م
 

العدوان الإسرائيلي على جنين يدخل يومه الـ51

العدوان الإسرائيلي على جنين
العدوان الإسرائيلي على جنين
 
الأربعاء، 12-03-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-    دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة يومه الـ51، مخلفا 34 شهيدا، وعشرات الإصابات والجرحى، فيما دمرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين.

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وقال مجلس بلدي قباطية في بيان، إن جرافات الاحتلال دمرت الشوارع في البلدة، وصولا إلى منطقة دوار القدس وشارع المقاهي، إضافة إلى تدمير خط المياه الرئيس المغذي للبلدة.


من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في مدينة قلقيلية يعود لعائلة الشهيد علي محمود خليل، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

 
 
gnews

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