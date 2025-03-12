العدوان الإسرائيلي على جنين يدخل يومه الـ51

الوكيل الإخباري- دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة يومه الـ51، مخلفا 34 شهيدا، وعشرات الإصابات والجرحى، فيما دمرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين.

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وقال مجلس بلدي قباطية في بيان، إن جرافات الاحتلال دمرت الشوارع في البلدة، وصولا إلى منطقة دوار القدس وشارع المقاهي، إضافة إلى تدمير خط المياه الرئيس المغذي للبلدة.