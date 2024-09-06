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العفو الدولية تدعو للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بقطاع غزة

غزة
غزة
الجمعة، 06-09-2024 05:04 م
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل دمرت أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن "جرائم الحرب".اضافة اعلان


ودعت المنظمة في بيان نشرته اليوم الجمعة، إلى "إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع "المنطقة العازلة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما "التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي" .
 
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