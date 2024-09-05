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العفو الدولية تدعو للتحقيق بحملة الاحتلال أثناء توسيع "المنطقة العازلة"

جانب من آثار العدوان على غزة
جانب من آثار العدوان على غزة
الخميس، 05-09-2024 08:43 ص

الوكيل الإخباري- دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة المحتل باعتبارها جرائم حرب.

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وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية، وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع "منطقة عازلة".


وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبانٍ سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن.

 
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