العفو الدولية تدعو للتحقيق بحملة الاحتلال أثناء توسيع "المنطقة العازلة"

وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية، وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع "منطقة عازلة".
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية كيف قامت القوات الإسرائيلية بتدمير مبانٍ سكنية، وأجبرت آلاف العائلات على مغادرة منازلها، وجعلت أراضيها غير صالحة للسكن.
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