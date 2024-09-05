العفو الدولية تدعو للتحقيق بحملة الاحتلال أثناء توسيع "المنطقة العازلة"

الوكيل الإخباري- دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة المحتل باعتبارها جرائم حرب.

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وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية، وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع "منطقة عازلة".