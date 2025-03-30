العليا للكنائس في فلسطين: نستقبل عيد الفطر بحزن ومعاناة

وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، الدكتور رمزي خوري بمناسبة حلول العيد، أن الوحشية الإسرائيلية ألحقت الأذى بقيم الإنسانية والمبادئ الدولية، بينما قبلت بعض الدول بحصار الشعب الفلسطيني، ما سمح لإسرائيل مواصلة القصف والتجويع والتهجير القسري.
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