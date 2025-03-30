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العليا للكنائس في فلسطين: نستقبل عيد الفطر بحزن ومعاناة

غزة
غزة
 
الأحد، 30-03-2025 04:25 ص
الوكيل الإخباري-   قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يستقبلون عيد الفطر للسنة الثانية على التوالي بمزيد من الحزن والمعاناة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، في ظل تواطؤ دولي يسهل جرائم الاحتلال.اضافة اعلان


وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، الدكتور رمزي خوري  بمناسبة حلول العيد، أن الوحشية الإسرائيلية ألحقت الأذى بقيم الإنسانية والمبادئ الدولية، بينما قبلت بعض الدول بحصار الشعب الفلسطيني، ما سمح لإسرائيل مواصلة القصف والتجويع والتهجير القسري.
 
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