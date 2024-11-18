القسام تتمكن من قنص 5 جنود دفعة واحدة في بيت لاهيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من قنص 5 جنود صهاينة في منطقة "الجواني" وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع . اضافة اعلان





وفي وقت سابق اليوم الإثنين تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع .



