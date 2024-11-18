القسام تتمكن من قنص 5 جنود دفعة واحدة في بيت لاهيا

وفي وقت سابق اليوم الإثنين تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع .
-
أخبار متعلقة
-
كاتب إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا في غزة
-
الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,922 شهيداً و103,898 مصاباً
-
الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
-
مصدر دبلوماسي تركي ينفي صحة أنباء انتقال مكتب "حماس" إلى تركيا
-
شهادات مرعبة من سجن "عوفر": تعذيب وحرمان من الطعام والعلاج
-
الاحتلال يستولي على مضخات مياه في خربة "الدير"
-
إسبانيا تدين تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان وتجدد الدعوة لوقف إطلاق النار