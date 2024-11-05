القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

04:01 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها أمس الإثنين من الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع "الهوجا" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة . اضافة اعلان





وكانت القسام قد نشرت أمس الاثنين مقطع فيديو يظهر لحظة قيام المجاهدين بنسف دبابة صهيونية بجانبها أربعة جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع .