القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

وكانت القسام قد نشرت أمس الاثنين مقطع فيديو يظهر لحظة قيام المجاهدين بنسف دبابة صهيونية بجانبها أربعة جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع .
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