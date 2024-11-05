 
الثلاثاء 2024-11-05 05:49 م
 

القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 04:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها أمس الإثنين من الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع "الهوجا" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة .اضافة اعلان


وكانت القسام قد نشرت أمس الاثنين مقطع فيديو يظهر لحظة قيام المجاهدين بنسف دبابة صهيونية بجانبها أربعة جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع .
 
gnews

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