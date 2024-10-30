القسام تستهدف آليات للاحتلال شرقي غزة

وتستمر فصائل المقاومة في قطاع غزة بالتصدي للتوغل الإسرائيلي في جميع محاور القتال في قطاع غزة والمستمر لأكثر من عام .
-
أخبار متعلقة
-
الجزائر وعُمان تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,163 شهيدا و101,510 مصابين
-
الغذاء العالمي: 90% من سكان غزة سيواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي
-
الاحتلال بعد قصف بيت لاهيا واستشهاد 93 مدنيا: "كنا نهاجم مطلوبا"
-
مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية بمدينة نابلس
-
الرئيس الأيرلندي: يجب وقف استخدام المجاعة سلاح حرب
-
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال شرقي نابلس
-
الاعلام العبري: إصابة شخصين بعملية دهس في القدس