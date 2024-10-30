القسام تستهدف آليات للاحتلال شرقي غزة

الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلة إسرائيلية جند بقذيفة "الياسين 105" ومركبة أخرى بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية للاحتلال بعبوة شرقي مدينة غزة.



وتستمر فصائل المقاومة في قطاع غزة بالتصدي للتوغل الإسرائيلي في جميع محاور القتال في قطاع غزة والمستمر لأكثر من عام .

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