 
الأربعاء 2024-10-30 03:49 م
 

القسام تستهدف آليات للاحتلال شرقي غزة

ناقلة جند إسرائيلية من نوع "النمر"
ناقلة جند إسرائيلية من نوع "النمر"
الأربعاء، 30-10-2024 02:25 م

الوكيل الإخباري-  قالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلة إسرائيلية جند بقذيفة "الياسين 105" ومركبة أخرى بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية للاحتلال بعبوة شرقي مدينة غزة.

وتستمر فصائل المقاومة في قطاع غزة بالتصدي للتوغل الإسرائيلي في جميع محاور القتال في قطاع غزة والمستمر لأكثر من عام .

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