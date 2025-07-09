القسام تعلن تنفيذ ثلاث عمليات خلال الأيام الماضية

كما أكدت أنها استهدفت السبت الماضي جرافة عسكرية صهيونة من نوع "دي 9" بعبوة شديدة الانفجار في جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت القسام إنها استهدفت أمس الثلاثاء حفارا عسكريا بداخله جنديان إسرائيليان بقذيفة "آر. بي. جي" في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، قُتل 883 جنديا إسرائيليا وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي الذي أعلن خلال الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة العديد من جنوده في غزة.
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