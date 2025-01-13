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القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 13-01-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-   أفادت كتائب القسام تعلن عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح.

وبينت "إيقاع قوة كاملة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح (25 جنديا)، بعد الإغارة على مبنى تتحصن به، والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة".

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وأضافت "فور حضور قوة النجدة، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى، والاشتباك مستمر في منطقة "النجيلي".

 
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