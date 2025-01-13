القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح

الوكيل الإخباري- أفادت كتائب القسام تعلن عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح.



وبينت "إيقاع قوة كاملة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح (25 جنديا)، بعد الإغارة على مبنى تتحصن به، والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة".

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