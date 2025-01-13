القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح

وبينت "إيقاع قوة كاملة راجلة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح (25 جنديا)، بعد الإغارة على مبنى تتحصن به، والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة".
وأضافت "فور حضور قوة النجدة، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى، والاشتباك مستمر في منطقة "النجيلي".
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