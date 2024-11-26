 
الثلاثاء 2024-11-26 01:36 م
 

القسام تفجر مبنى مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق جباليا

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 01:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذيفة "الياسين 105" وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمال القطاع .اضافة اعلان


كما أعلنت في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء عن تمكن مجاهديها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع .

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة

تعبيرية

أخبار محلية حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

أرشيفية

فلسطين القسام تفجر مبنى مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق جباليا

تعبيرية

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الفنان الراحل سعيد صالح

منوعات نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات .. أحدهم مات بجرعة زائدة

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني



 




الأكثر مشاهدة