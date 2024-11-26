القسام تفجر مبنى مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق جباليا

01:17 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711398 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتي "ميركفاه" صهيونيتين بقذيفة "الياسين 105" وعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمال القطاع . اضافة اعلان





كما أعلنت في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء عن تمكن مجاهديها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من الجنود الصهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق معسكر جباليا شمال القطاع .



