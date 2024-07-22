القسام تواصل قصف مقرات الاحتلال بمحور نتساريم

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697197 الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها تواصل قصف مقر قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ رجوم وقذائف الهاون. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب اعترافات إسرائيلية حول قدرات المقاومة والتحديات التي تواجه الاحتلال في غزة القسام تبث مشاهد كمين استهدف جنود الاحتلال داخل مبنى برفح خبير عسكري يعلق على تطور العمليات العسكرية للمقاومة في غزة بالفيديو .. المقاومة تبث مشاهد لكمين محكم ضد قوة إسرائيلية بالشجاعية