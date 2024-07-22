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القسام تواصل قصف مقرات الاحتلال بمحور نتساريم

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الإثنين، 22-07-2024 10:52 م

 

الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها تواصل قصف مقر قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.
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