 
الجمعة 2024-08-23 03:08 م
 

 

القسام: قتلى وجرحى باستهداف قوة إسرائيلية غربي رفح

كتائب القسام
كتائب القسام
الجمعة، 23-08-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري-   قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا 4 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 وقذيفة تاندوم في حي تل السلطان غرب رفح.

اضافة اعلان


وأضافت أن مقاتليها استهدفوا يوم أمس قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان غربي رفح بقذيفة (تي. بي. جي).


وتابعت: اشتبكنا من المسافة صفر مع عناصر القوة الإسرائيلية المتمركزة داخل المدرسة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

حزب الله

عربي ودولي حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

الموز

طب وصحة على رأسها صحة القلب.. 8 فوائد صحية لتناول الموز

جيش الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود اسرائيليين بقطاع غزة خلال 24 ساعة

غارة إسرائيلية في لبنان

عربي ودولي الصحة اللبنانية: شهيدان أحدهما طفل بقصف عيتا الجبل

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

تعبيرية

طب وصحة ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى؟

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز 1.31 دولار



 


الأكثر مشاهدة