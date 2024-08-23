القسام: قتلى وجرحى باستهداف قوة إسرائيلية غربي رفح

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا يوم أمس قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان غربي رفح بقذيفة (تي. بي. جي).
وتابعت: اشتبكنا من المسافة صفر مع عناصر القوة الإسرائيلية المتمركزة داخل المدرسة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.
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