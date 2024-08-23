القسام: قتلى وجرحى باستهداف قوة إسرائيلية غربي رفح

الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا 4 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 وقذيفة تاندوم في حي تل السلطان غرب رفح.

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وأضافت أن مقاتليها استهدفوا يوم أمس قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بحي تل السلطان غربي رفح بقذيفة (تي. بي. جي).