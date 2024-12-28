القسام: مجاهدونا اقتحموا نقطة عسكرية صهيونية واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح

08:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714862 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام تمكّن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية صهيونية في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت كتائب القسام إنه وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدوها عن اقتحام النقطة العسكرية الصهيونية والاشتباك مع جنود العدو بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.