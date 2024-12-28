القسام: مجاهدونا اقتحموا نقطة عسكرية صهيونية واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح

وقالت كتائب القسام إنه وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدوها عن اقتحام النقطة العسكرية الصهيونية والاشتباك مع جنود العدو بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
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