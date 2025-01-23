المتحدث باسم بلدية غزة: لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه للجزيرة "بدأنا عملية فتح الشوارع الرئيسية في المدينة تمهيدا لعودة النازحين".

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وأضاف "أكثر من 70% من الطرقات تضررت كليا أو جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي".



وبين "لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان ونحتاج مساندة الجميع".