 
الخميس 2025-01-23 10:16 م
 

المتحدث باسم بلدية غزة: لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان

غزة
غزة
الخميس، 23-01-2025 08:51 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه للجزيرة "بدأنا عملية فتح الشوارع الرئيسية في المدينة تمهيدا لعودة النازحين".

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وأضاف "أكثر من 70% من الطرقات تضررت كليا أو جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي".


وبين "لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان ونحتاج مساندة الجميع".


وتابع "قائمة الاحتياجات وصلت للمنظمات والمؤسسات الدولية ونتمنى أن يكون التدخل عاجلا".

 
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