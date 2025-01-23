المتحدث باسم بلدية غزة: لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان

وأضاف "أكثر من 70% من الطرقات تضررت كليا أو جزئيا بفعل القصف الإسرائيلي".
وبين "لدينا خطة للتعافي ومعالجة آثار العدوان ونحتاج مساندة الجميع".
وتابع "قائمة الاحتياجات وصلت للمنظمات والمؤسسات الدولية ونتمنى أن يكون التدخل عاجلا".
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل ستفرج عن 180 أسيرا فلسطينيا مقابل 4 محتجزات
-
إسرائيل تستعد لسلسلة عمليات في مخيم جنين
-
المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن الدمار بغزة
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل
-
شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
-
الاحتلال يحرق عددا من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين
-
سرايا القدس: مقاتلونا يتصدون لمحاولة اقتحام مخيم جنين
-
الانتهاء من ربط بلدة القرارة شمال خان يونس بالمياه