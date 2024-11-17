 
الأحد 2024-11-17 11:20 ص
 

المقاومة تخوض معارك ضارية في شمال غزة - فيديو

لحظة نسف أحد مجاهدي القسام لدبابة إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي
لحظة نسف أحد مجاهدي القسام لدبابة إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي
الأحد، 17-11-2024 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   تخوض المقاومة الفلسطينية مواجهات محتدمة في شمال القطاع، حيث أظهرت مشاهد نشرتها كتائب القسام مساء السبت معارك بين مجاهديها وجيش الاحتلال الاسرائيلي في جباليا، إذ تُظهر المشاهد المصورة تدمير عناصر القسام لآليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قنصت، بالاشتراك مع مقاتلي "كتائب الأنصار"، جنديا إسرائيليا جنوب حي الزيتون، بمدينة غزة.

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وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن استهداف سديروت برشقة صاروخية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنها المرة الثالثة -خلال الأسبوع الجاري- التي يتم فيها إطلاق صواريخ من شمالي القطاع باتجاه غلاف غزة.

وأعلنت كتائب المجاهدين أنها قصفت برشقة صاروخية -بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مقرا للقيادة والسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم.

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا لعمليات المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وكذلك في محور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوبي القطاع عن المناطق الشمالية.

وفي المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا كبيرا من المسلحين في قطاع غزة ودمرت بنى تحتية عسكرية ورصدت وسائل قتالية وعبوات ناسفة.



وكالات

 
gnews

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