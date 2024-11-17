المقاومة تخوض معارك ضارية في شمال غزة - فيديو

الوكيل الإخباري- تخوض المقاومة الفلسطينية مواجهات محتدمة في شمال القطاع، حيث أظهرت مشاهد نشرتها كتائب القسام مساء السبت معارك بين مجاهديها وجيش الاحتلال الاسرائيلي في جباليا، إذ تُظهر المشاهد المصورة تدمير عناصر القسام لآليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة.



كما أعلنت كتائب القسام أنها قنصت، بالاشتراك مع مقاتلي "كتائب الأنصار"، جنديا إسرائيليا جنوب حي الزيتون، بمدينة غزة.

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