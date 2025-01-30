 
الخميس 2025-01-30 11:55 ص
 

المقاومة ستقوم بتسليم الأسرى من أمام منزل السنوار

من التجهيزات لتسليم الأسرى
من التجهيزات لتسليم الأسرى
الخميس، 30-01-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   وصل مجاهدون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عبر تلغرام إن الحركة "أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى المحتجزين لديها، وهما أربيل يهود وجادي موزيس.

وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان التوقعات تشير إلى أن القسام ستقوم بتسليم الأسرى من أمام منزل الشهيد يحيى السنوار المدمر في خانيونس .
 
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