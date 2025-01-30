المقاومة ستقوم بتسليم الأسرى من أمام منزل السنوار

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عبر تلغرام إن الحركة "أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى المحتجزين لديها، وهما أربيل يهود وجادي موزيس.
وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان التوقعات تشير إلى أن القسام ستقوم بتسليم الأسرى من أمام منزل الشهيد يحيى السنوار المدمر في خانيونس .
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