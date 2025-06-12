الناجي الوحيد من مجزرة آل النجار يصل إلى إيطاليا للعلاج

ووصل آدم النجار، المصاب بكسور متعددة، برفقة والدته إلى مطار ليناتي في ميلانو، حيث استقبله وزير الخارجية أنطونيو تاياني، قبل أن يُنقل إلى مستشفى نيغواردا بالمدينة.
وحملت الطائرة التي هبطت في ليناتي 5 أطفال فلسطينيين مصابين آخرين، بينما وصل 11 على متن رحلات جوية إلى مطارات إيطالية أخرى.
وأسفر الهجوم الذي وقع في 23 مايو عن استشهاد 9 أشقاء، وإصابة آدم بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى مستشفى ناصر، أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في جنوب قطاع غزة، حيث تعمل والدته.
وقالت أمه، الطبيبة آلاء النجار (36 عاماً)، لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "حالة آدم (الآن) مستقرة.
أُصيب في رأسه والجرح يلتئم، لكن عظام ذراعه اليسرى مكسورة وأعصابها تالفة".
واستشهد والد آدم، الطبيب حمدي النجار، بعد مرور أسبوع على هذا الهجوم.
وقال آدم لوكالة أنباء "الأناضول" التركية: "الضرر في يدي اليسرى. هناك مشكلة في الأعصاب. لا أشعر بأصابعي. لا زلت أشعر بألم شديد".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في وقت سابق من الأربعاء أن 70 فلسطينياً سيصلون إلى إيطاليا، على متن 3 طائرات عسكرية أقلعت من مطار إيلات الإسرائيلي.
وسيتلقى المرضى العلاج في مستشفيات بعدد من المدن، من بينها ميلانو وروما وبولونيا.
سكاي نيوز
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