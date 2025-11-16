الأحد 2025-11-16 11:24 م
 

الهلال الأحمر: غزة بحاجة إلى 250 ألف خيمة

الأحد، 16-11-2025 11:15 م
قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، الأحد، إن قطاع غزة بحاجة إلى قرابة 250 ألف خيمة، مشيراً إلى أن 85% من سكان القطاع بلا مأوى.


وأضاف النمس أن الأوضاع كارثية في القطاع المحاصر مع تأثير المنخفض الجوي الأول، الذي تسبب بتضرر العديد من الخيام، مؤكداً أن المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وتابع أن "مئات آلاف العائلات أصبحت بلا مأوى؛ فيما يقيّد الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات من حيث الكمية والنوعية؛ مما أدى إلى تقليص المتوافر من الخيام والأقمشة والأغطية".

وبيّن أن "الحلول الجزئية لن تفي بالاحتياجات الكبيرة"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات سريعة لترميم البنى التحتية، وتفعيل مرافق البلدية وشبكات الصرف الصحي، وإدخال خيام و"كرفانات" ومستلزمات الإيواء لتلبية الاحتياجات الطارئة الناتجة عن هطول الأمطار.

وأوضح أنه تم إنشاء قرابة 30 مخيم إيواء منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأن بعضها خرج عن الخدمة فيما تعرضت مخيمات أخرى لأضرار بسبب المنخفض الجوي، مضيفاً أن هناك خياماً لا تستطيع استيعاب المزيد من النازحين.

وأشار إلى وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية خصوصاً فيما يتعلق بمرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف أنه تم إنشاء أكثر من 35 نقطة طبية وأكثر من 4 مستشفيات ميدانية في وقت يوجد فيه 150 ألف مصاب بالأمراض المزمنة، لافتاً النظر إلى وجود حاجة عاجلة لإجلاء 15 ألف مريض يعانون من أوضاع صحية حرجة في قطاع غزة.

وأكد دور المستشفيات الميدانية الأردنية التي كان لها أثر كبير في تخفيف الاحتياجات الصحية في قطاع غزة، مبيناً أن المستشفيات الميدانية الأردنية أجرت عمليات نوعية أدت إلى إنقاذ العديد من الأرواح.

وبيّن أنه يتم إدخال نحو 100 شاحنة يومياً رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار نصّ على دخول 600 شاحنة يومياً، الأمر الذي يزيد من الكارثة الصحية في القطاع.
 
 
