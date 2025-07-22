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اليمين المتطرف يضغط .. الكنيست يبحث فرض السيادة على الضفة

اليمين المتطرف يضغط .. الكنيست يبحث فرض السيادة على الضفة
اليمين المتطرف يضغط .. الكنيست يبحث فرض السيادة على الضفة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 11:22 م
الوكيل الإخباري-  تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم غدٍ الأربعاء، على قرار يتعلق بفرض السيادة على الضفة الغربية.اضافة اعلان


وسيتم تقديم القرار من قِبل أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وبدعم من بعض أعضاء الأحزاب المعارضة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه سيتم تقديم القرار قبل بدء العطلة الصيفية، في نهاية جدول أعمال الكنيست يوم غدٍ الأربعاء.

وسيدعو القرار الحكومة الإسرائيلية، بنصٍّ صريح وواضح، إلى دفع هذا الأمر قُدُمًا لتطبيقه على أرض الواقع.

ولا يُعرف ما إذا كان ذلك بمثابة خطوة تهدف إلى إرضاء اليمين المتطرف من أجل الموافقة على صفقة مع حركة "حماس" في غزة.
 
 
gnews

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